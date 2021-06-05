Гол и ассист Неймара помогли Бразилии победить Эквадор в квалификации ЧМ

В матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 сборная Бразилии переиграла Эквадор (2:0).
На 62-й минуте Ришарлисон с передачи Неймара открыл счет, а в конце игры форвард «ПСЖ» реализовал пенальти.
Сборная Бразилии лидирует в отборочной группе Южной Америки, набрав 15 очков из 15 возможных, вторую позицию занимает Аргентина.
ЧМ-2022. Квалификация
Южная Америка, 5-й тур
Бразилия – Эквадор – 2:0
Голы: Ришарлисон, 62, Неймар, 90+4 (пен).
Турнирная таблица
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Источник — Sport.ua
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