Боливия – Венесуэла – 3:1. Дубль Марсело Морено. Видео голов и обзор матча

В матче квалификации чемпионата мира 2022 Боливия победила Венесуэлу со счетом 3:1.
За хозяев поля два гола забил 33-летний форвард «Крузейро» Марсело Морено, который играл за «Шахтер» с 2008 по 2011 год.
ЧМ-2022. Квалификация.
Южная Америка, 5-й тур
Боливия – Венесуэла – 3:1
Голы: Марсело Морено, 5, 83, Диего Бехарано, 60 – Джон Чансельор, 26.
События матча
|83'
|ГОЛ ! Мяч забил Марсело Морено (Боливия).
|60'
|ГОЛ ! Мяч забил Диего Бехарано (Боливия).
|26'
|ГОЛ ! Мяч забил Джон Чансельор (Венесуэла).
|5'
|ГОЛ ! Мяч забил Марсело Морено (Боливия).
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Источник — Sport.ua
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