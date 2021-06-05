Боливия
3 : 1
Венесуэла
03.06.2021, FT

Боливия – Венесуэла – 3:1. Дубль Марсело Морено. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча квалификации ЧМ-2022 в Южной Америке

  • 05.06.2021 03:59
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Боливия – Венесуэла – 3:1. Дубль Марсело Морено. Видео голов и обзор матча
© Getty Images/Global Images Ukraine

В матче квалификации чемпионата мира 2022 Боливия победила Венесуэлу со счетом 3:1.

За хозяев поля два гола забил 33-летний форвард «Крузейро» Марсело Морено, который играл за «Шахтер» с 2008 по 2011 год.

ЧМ-2022. Квалификация.

Южная Америка, 5-й тур

Боливия  Венесуэла  3:1

Голы: Марсело Морено, 5, 83, Диего Бехарано, 60 – Джон Чансельор, 26.

События матча
83' ГОЛ ! Мяч забил Марсело Морено (Боливия).
60' ГОЛ ! Мяч забил Диего Бехарано (Боливия).
26' ГОЛ ! Мяч забил Джон Чансельор (Венесуэла).
5' ГОЛ ! Мяч забил Марсело Морено (Боливия).
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Источник — Sport.ua

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