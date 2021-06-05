Боливия – Венесуэла – 3:1. Дубль Марсело Морено. Видео голов и обзор матча

В матче квалификации чемпионата мира 2022 Боливия победила Венесуэлу со счетом 3:1.

За хозяев поля два гола забил 33-летний форвард «Крузейро» Марсело Морено, который играл за «Шахтер» с 2008 по 2011 год.

ЧМ-2022. Квалификация.

Южная Америка, 5-й тур

Боливия – Венесуэла – 3:1

Голы: Марсело Морено, 5, 83, Диего Бехарано, 60 – Джон Чансельор, 26.