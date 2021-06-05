В Европе проходит серия товарищеских матчей накануне Евро-2020.
В Будапеште Венгрия одолела Кипр с минимальным счетом 1:0.
Товарищеские матчи
4 июня. Будапешт. Стадион «Ференц Суса».
Венгрия – Кипр – 1:0
Гол: Шафер, 36.
Нереализованный пенальти: Николич, 86 (Венгрия).
Видеообзор матча.
ГОЛ! 1:0. Шафер, 36 мин.
Нереализованный пенальти: Николич, 86 мин (Венгрия)
Видеообзор первого тайма.
Видеообзор второго тайма.
События матча
|36'
|ГОЛ ! Мяч забил Андраш Шефер (Венгрия).
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Источник — Sport.ua
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