ВИДЕО. Четыре гола в финале. В Динамо появились новые Месси и Роналду

В Болгарии завершился детский международный турнир Varna Cup 2021, победу в котором одержало киевское «Динамо» U-8.

Главным героем матча киевлян против местной «Марев Стар» Варна (9:0) стал нападающий «Динамо» Максим Пролетарский по прозвищу Роналду. Этот парень забил в ворота болгарской команды 7 из 9 мячей!

В решающем матче сошлись «Динамо» и криворожский «Кривбасс», обе команды до этого выиграли на турнире все свои матчи. В финале особой борьбы не получилось. В первом тайме «бело-синие» отгрузили сопернику три мяча, причем все на счету Александра Яшинкова. После перерыва, немного расслабившись, динамовцы позволили сопернику сократить отставание до минимума, но почти сразу снова увеличили свое преимущество (опять результативный удар на счету Яшинкова), а незадолго до финального свистка установили окончательный счет в матче – 5:2.

Таким образом, юный «Криштиану Роналду» забил в финале Varna Cup 4 из 5 голов киевлян. А ассистировал ему именно герой предыдущего поединка Макс Пролетарский по прозвищу «Месси».