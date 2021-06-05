ОФИЦИАЛЬНО. Кожушко ушел из армянского клуба Пюник

Главным тренером «Пюника» с начала года работает Егише Меликян

  • 05.06.2021 00:14
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ОФИЦИАЛЬНО. Кожушко ушел из армянского клуба Пюник
© ФК Пюник. Олег Кожушко

Украинский хавбек Олег Кожушко официально покинул армянский «Пюник».

«Пюник» благодарит Олега Кожушко за проявленный профессионализм и желает ему удачи в дальнейшей карьере», – говорится в заявлении клуба.

23-летний украинец за «Пюник» провел 14 матчей и забил 2 гола. Будучи воспитанником «Днепра», Кожушко поиграл за «Днепр-1», «Колос» и «Черноморец».

Главным тренером «Пюника» в начале 2021 года был назначен Егише Меликян, который в Украине возглавлял «Сталь» Каменское и «Львов».

В минувшем сезоне в армянском клубе играли другие украинцы – Антон Братков, Игорь Гончар, Никита Татарков, а также три игрока, у которых завершились контракты: Герман Пеньков, Валерий Болденков, Евгений Будник. Эта тройка тоже покидает клуб из Армении.

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Источник — ФК Пюник

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