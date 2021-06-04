Зубков трогательно попрощался с Ребровым

Украинский тренер покинул «Ференцварош»

  • 04.06.2021 23:18
  • 2352 просмотра
  • 4 комментария
Зубков трогательно попрощался с Ребровым
© Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зубков

Украинский полузащитник «Ференцвароша» Александр Зубков попрощался с главным тренером команды Сергеем Ребровым, который сегодня покинул свой пост:

«Спасибо, тренер. Было удовольствием работать с вами», - написал Зубков.

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Источник — Instagram

(6 голосов)

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Комментарии
    Nikola Tesla
    online
      Nikola Tesla, 04.06.2021 23:53
    0
    Я сейчас расплачусь))))) как это МИЛОООО))))
    Ссылка
    zzg77
    online
      zzg77, 04.06.2021 23:44
    0
    Вообще странно как-то получилось у Реброва!! Команду трижды подряд вывел в Чемпионы и тут так резко расстались. Как у Конте в Интере.
    Ссылка
    Andy Chak
      Andy Chak, 04.06.2021 23:35
    +1
    Sergey RockStar, 04.06.2021 23:25
    По моему, самое обычное прощание, когда футболист и тренер в нормальных отношениях)
    Серёге удачи! Уже не терпится узнать его новый клуб)
    Погоджуюсь, абсолютно нічого "зворушливого". Як завжди спорт.юа робить "великий заголовок" з нічого.
    Ссылка
    Sergey RockStar
    online
      Sergey RockStar, 04.06.2021 23:25
    +2
    По моему, самое обычное прощание, когда футболист и тренер в нормальных отношениях)
    Серёге удачи! Уже не терпится узнать его новый клуб)
    Ссылка
    Sergey RockStar
    online
      Sergey RockStar, 04.06.2021 23:25
    +2
    По моему, самое обычное прощание, когда футболист и тренер в нормальных отношениях)
    Серёге удачи! Уже не терпится узнать его новый клуб)
    Ссылка
    Andy Chak
      Andy Chak, 04.06.2021 23:35
    +1
    Sergey RockStar, 04.06.2021 23:25
    По моему, самое обычное прощание, когда футболист и тренер в нормальных отношениях)
    Серёге удачи! Уже не терпится узнать его новый клуб)
    Погоджуюсь, абсолютно нічого "зворушливого". Як завжди спорт.юа робить "великий заголовок" з нічого.
    Ссылка
    Nikola Tesla
    online
      Nikola Tesla, 04.06.2021 23:53
    0
    Я сейчас расплачусь))))) как это МИЛОООО))))
    Ссылка
    zzg77
    online
      zzg77, 04.06.2021 23:44
    0
    Вообще странно как-то получилось у Реброва!! Команду трижды подряд вывел в Чемпионы и тут так резко расстались. Как у Конте в Интере.
    Ссылка
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