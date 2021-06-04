Зубков трогательно попрощался с Ребровым

Украинский полузащитник «Ференцвароша» Александр Зубков попрощался с главным тренером команды Сергеем Ребровым, который сегодня покинул свой пост:
«Спасибо, тренер. Было удовольствием работать с вами», - написал Зубков.
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Источник — Instagram
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Серёге удачи! Уже не терпится узнать его новый клуб)
Серёге удачи! Уже не терпится узнать его новый клуб)
Серёге удачи! Уже не терпится узнать его новый клуб)
Серёге удачи! Уже не терпится узнать его новый клуб)
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