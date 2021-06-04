Рональд КУМАН: «Президент Барселоны оказал мне поддержку»

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман прокомментировал решение руководства клуба оставить его на этой должности на следующий сезон:

«С облегчением сообщаю, что футболисты и сотрудники теперь могут полностью сосредоточиться на новом сезоне.

Последние несколько недель были напряженными, но я рад, что президент Жоан Лапорта оказал мне поддержку, и спокойствие вернулось.

У всех в клубе одна и та же цель: построить успешную «Барсу» и преуспеть!».