Рональд КУМАН: «Президент Барселоны оказал мне поддержку»

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман прокомментировал решение руководства клуба оставить его на этой должности на следующий сезон:
«С облегчением сообщаю, что футболисты и сотрудники теперь могут полностью сосредоточиться на новом сезоне.
Последние несколько недель были напряженными, но я рад, что президент Жоан Лапорта оказал мне поддержку, и спокойствие вернулось.
У всех в клубе одна и та же цель: построить успешную «Барсу» и преуспеть!».
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