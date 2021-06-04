В Европе проходит серия товарищеских матчей накануне Евро-2020.
Финляндия неожиданно проиграла Эстонии (0:1).
Товарищеские матчи
4 июня
Финляндия – Эстония – 0:1
Гол: Саппинен, 59 (пен).
Хельсинки. Стадион «Олимпийский».
Видеообзор матча
ГОЛ! 0:1. Саппинен, 59 мин (пен)
Видеообзор первого тайма.
Видеообзор второго тайма.
События матча
|59'
|ГОЛ ! С пенальти забил Рауно Саппинен (Эстония).
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Источник — Sport.ua
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