Источник: сборная Бразилии отказывается участвовать в домашнем Копа Америка

Игроки сборной Бразилии приняли решение отказаться от участия в Копа Америка-2021. Об этом сообщает испанское издание As.

Причиной такого решения стал перенос турнира именно в Бразилию, при том, что в стране тяжелая ситуация с распространением коронавируса.

Изначально Копа Америка должен был состояться в Колумбии и Аргентине. Однако у Колумбии право принимать турнир отобрали из-за политической ситуации в стране, а в Аргентине – из-за эпидемиологической.

При этом игроки сборной Бразилии не только сами приняли решение бойкотировать турнир, но и активно призывают игроков других команд сделать то же самое.

Копа Америка-2021 должен пройти с 11 июня по 10 июля.