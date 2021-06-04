Источник: сборная Бразилии отказывается участвовать в домашнем Копа Америка

Игроки сборной Бразилии приняли решение отказаться от участия в Копа Америка-2021. Об этом сообщает испанское издание As.
Причиной такого решения стал перенос турнира именно в Бразилию, при том, что в стране тяжелая ситуация с распространением коронавируса.
Изначально Копа Америка должен был состояться в Колумбии и Аргентине. Однако у Колумбии право принимать турнир отобрали из-за политической ситуации в стране, а в Аргентине – из-за эпидемиологической.
При этом игроки сборной Бразилии не только сами приняли решение бойкотировать турнир, но и активно призывают игроков других команд сделать то же самое.
Копа Америка-2021 должен пройти с 11 июня по 10 июля.
Источник — AS
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