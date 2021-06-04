Источник: сборная Бразилии отказывается участвовать в домашнем Копа Америка

В стране тяжелая ситуация с коронавирусом

  • 04.06.2021 21:41
  • 2838 просмотров
  • 4 комментария
Источник: сборная Бразилии отказывается участвовать в домашнем Копа Америка
© Getty Images/Global Images Ukraine

Игроки сборной Бразилии приняли решение отказаться от участия в Копа Америка-2021. Об этом сообщает испанское издание As.

Причиной такого решения стал перенос турнира именно в Бразилию, при том, что в стране тяжелая ситуация с распространением коронавируса.

Изначально Копа Америка должен был состояться в Колумбии и Аргентине. Однако у Колумбии право принимать турнир отобрали из-за политической ситуации в стране, а в Аргентине – из-за эпидемиологической.

При этом игроки сборной Бразилии не только сами приняли решение бойкотировать турнир, но и активно призывают игроков других команд сделать то же самое.

Копа Америка-2021 должен пройти с 11 июня по 10 июля.

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Источник — AS

(4 голоса)

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Комментарии
    нестор
    online
      нестор, 04.06.2021 22:27
    0
    А что не так, В Индии, Бразилии и Аргентине сейчас самая тяжёлая ситуации с тем уродским Ковидом.
    Нам же ещё неизвестны последствия 40 тыс на игре Металл - Кривбасс.
    Ссылка
    Алекс Морган
    online
      Алекс Морган, 04.06.2021 22:18
    -1
    Все правильно! Це тільки в Україні імітують карантин....головне все бабло в дороги закопати
    Ссылка
    Павел СН
    online
      Павел СН, 04.06.2021 21:50
    +2
    ц!лком адекватне р!шення,з погляду на те,яка ков!д ситуац!я в кра!н!
    Ссылка
    Владислав Антонов
      Владислав Антонов, 04.06.2021 21:43
    +4
    Бразильці проти футболу - це якийсь сюр.
    Ось до чого ковід довів людей.
    Ссылка
    Владислав Антонов
    online
      Владислав Антонов, 04.06.2021 21:43
    +4
    Бразильці проти футболу - це якийсь сюр.
    Ось до чого ковід довів людей.
    Ссылка
    Павел СН
    online
      Павел СН, 04.06.2021 21:50
    +2
    ц!лком адекватне р!шення,з погляду на те,яка ков!д ситуац!я в кра!н!
    Ссылка
    нестор
    online
      нестор, 04.06.2021 22:27
    0
    А что не так, В Индии, Бразилии и Аргентине сейчас самая тяжёлая ситуации с тем уродским Ковидом.
    Нам же ещё неизвестны последствия 40 тыс на игре Металл - Кривбасс.
    Ссылка
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