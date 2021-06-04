ОФИЦИАЛЬНО. Челси продлил контракт с Тиаго Силвой

«Челси» официально сообщил о продлении контракта с центральным защитником Тиаго Силвой. Новое соглашение рассчитано до лета 2022 года.
Тиаго Силва перешел в «Челси» летом 2020 года из ПСЖ в качестве свободного агента. В нынешнем сезоне на счету 36-летнего бразильца 2 гола в 34 матчах за «Челси» во всех турнирах.
Ранее «Челси» также продлил контракт с главным тренером команды Томасом Тухелем.
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Источник — ФК Челси
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