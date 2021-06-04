ОФИЦИАЛЬНО. Челси продлил контракт Томаса Тухеля

Оперативная реакция на победу в Лиге чемпионов

  • 04.06.2021 15:03
  • 1045 просмотров
  • 1 комментарий
ОФИЦИАЛЬНО. Челси продлил контракт Томаса Тухеля
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Челси» на официальном сайте проинформировал о продлении контракта наставника Томаса Тухеля.

Договор продлен на 2 года - до лета 2024 года.

Тухель возглавил лондонскую команду в январе, получив контракт на 1,5 года, однако после победы в Лиге чемпионов немецкий наставник отметил, что вскоре может продлить соглашение.

«Не могу представить лучшего времени для продления контракта. Надеюсь, дальше у нас будет только больше успехов», - сказал Тухель.

Томас заменил в команде легендарного для «Челси» Фрэнка Лэмпарда. В АПЛ команда финишировала на 4-м месте.
 

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Источник — ФК Челси

(4 голоса)

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Комментарии
    bzzzzz
    online
      bzzzzz, 04.06.2021 15:35
    0
    надеюсь Челси не скиснет как в предыдущие сезоны. За такой командой хочется наблюдать.
    Ссылка
    bzzzzz
    online
      bzzzzz, 04.06.2021 15:35
    0
    надеюсь Челси не скиснет как в предыдущие сезоны. За такой командой хочется наблюдать.
    Ссылка
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