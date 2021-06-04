ОФИЦИАЛЬНО. Челси продлил контракт Томаса Тухеля

«Челси» на официальном сайте проинформировал о продлении контракта наставника Томаса Тухеля.
Договор продлен на 2 года - до лета 2024 года.
Тухель возглавил лондонскую команду в январе, получив контракт на 1,5 года, однако после победы в Лиге чемпионов немецкий наставник отметил, что вскоре может продлить соглашение.
«Не могу представить лучшего времени для продления контракта. Надеюсь, дальше у нас будет только больше успехов», - сказал Тухель.
Томас заменил в команде легендарного для «Челси» Фрэнка Лэмпарда. В АПЛ команда финишировала на 4-м месте.
Contract extension to June 2024 for Thomas Tuchel. 👇💙— Champions of Europe 🏆 (@ChelseaFC) June 4, 2021
Источник — ФК Челси
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