ОФИЦИАЛЬНО. Челси продлил контракт Томаса Тухеля

«Челси» на официальном сайте проинформировал о продлении контракта наставника Томаса Тухеля.

Договор продлен на 2 года - до лета 2024 года.

Тухель возглавил лондонскую команду в январе, получив контракт на 1,5 года, однако после победы в Лиге чемпионов немецкий наставник отметил, что вскоре может продлить соглашение.

«Не могу представить лучшего времени для продления контракта. Надеюсь, дальше у нас будет только больше успехов», - сказал Тухель.

Томас заменил в команде легендарного для «Челси» Фрэнка Лэмпарда. В АПЛ команда финишировала на 4-м месте.

