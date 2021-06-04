Президент ФТР: «Предпосылки для задержания российской теннисистки есть»

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал задержание россиянки Яны Сизиковой на Ролан Гаррос.



«Предпосылки для ее задержания есть. Кто-то из игроков сказал, что она играла договорные матчи. Этих людей начинают прослушивать, забирают у них телефоны. После получения бумаг мы, конечно, будем защищать Яну», – заявил Тарпищев.



Отметим, что полиция задержала россиянку в четверг вечером. В прошлом году в адрес 26-летней Сизиковой возникли подозрения из-за ее игры в парном матче Ролан Гаррос. После этого парижская прокуратура начала расследование.