Президент ФТР: «Предпосылки для задержания российской теннисистки есть»

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал задержание россиянки Яны Сизиковой на Ролан Гаррос.
«Предпосылки для ее задержания есть. Кто-то из игроков сказал, что она играла договорные матчи. Этих людей начинают прослушивать, забирают у них телефоны. После получения бумаг мы, конечно, будем защищать Яну», – заявил Тарпищев.
Отметим, что полиция задержала россиянку в четверг вечером. В прошлом году в адрес 26-летней Сизиковой возникли подозрения из-за ее игры в парном матче Ролан Гаррос. После этого парижская прокуратура начала расследование.
Источник — Спорт-Экспресс
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