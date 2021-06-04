Сборная Украины получила полдня отдыха после матча с Северной Ирландией

Андрей Шевченко дал игрокам немного отдохнуть после матча

  • 04.06.2021 17:29
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Сборная Украины получила полдня отдыха после матча с Северной Ирландией
© УАФ. Андрей Ярмоленко

После победы в товарищеском матче над сборной северной Ирландии (1:0) сборная Украины не стала задерживаться в Днепре и вернулась ночью в Харьков.
 
По информации источника, главный тренер команды Андрей Шевченко предоставил команде сегодня полувыходной. Вместо утренней тренировки днем у команды теоретическое занятие, а вечером футболистов ожидает тренировочные занятие на поле стадиона «Солнечный».
 
Напомним, что в игре с командой Северной Ирландии не принимали участие полузащитник Виктор Цыганков и защитник Эдуард Соболь. Оба не летали с командой в Днепр и остались в Харькове.
 
Следующий, заключительный товарищеский матч перед стартом чемпионата Европы «желто-синие» проведут 7 июня в Харькове. Игра состоится на стадионе «Металлист» при поддержке болельщиков.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

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