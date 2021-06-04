Сборная Украины получила полдня отдыха после матча с Северной Ирландией

После победы в товарищеском матче над сборной северной Ирландии (1:0) сборная Украины не стала задерживаться в Днепре и вернулась ночью в Харьков.
По информации источника, главный тренер команды Андрей Шевченко предоставил команде сегодня полувыходной. Вместо утренней тренировки днем у команды теоретическое занятие, а вечером футболистов ожидает тренировочные занятие на поле стадиона «Солнечный».
Напомним, что в игре с командой Северной Ирландии не принимали участие полузащитник Виктор Цыганков и защитник Эдуард Соболь. Оба не летали с командой в Днепр и остались в Харькове.
Следующий, заключительный товарищеский матч перед стартом чемпионата Европы «желто-синие» проведут 7 июня в Харькове. Игра состоится на стадионе «Металлист» при поддержке болельщиков.
Источник — Meta-ratings.com.ua
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