Сергей РЕБРОВ: «Благодарю болельщиков и Ференцварош. Мы добились успеха»

Наставник Сергей Ребров коротко прокомментировал свой уход из «Ференцвароша». Украинский тренер покидает команду после трех лет работы.
«Хочу поблагодарить руководство «Ференцвароша» и болельщиков, которые меня все это время поддерживали. Вместе мы добились успеха».
«Рад, что мне выпала возможность поработать в такой команде», - сказал Ребров.
«Ференцварош» за последние три года выиграл три чемпионства в Венгрии, а также вышел в групповой этап Лиги чемпионов.
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Источник — ФК Ференцварош
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