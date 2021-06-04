Сергей РЕБРОВ: «Благодарю болельщиков и Ференцварош. Мы добились успеха»

Наставник Сергей Ребров коротко прокомментировал свой уход из «Ференцвароша». Украинский тренер покидает команду после трех лет работы.

«Хочу поблагодарить руководство «Ференцвароша» и болельщиков, которые меня все это время поддерживали. Вместе мы добились успеха».

«Рад, что мне выпала возможность поработать в такой команде», - сказал Ребров.

«Ференцварош» за последние три года выиграл три чемпионства в Венгрии, а также вышел в групповой этап Лиги чемпионов.