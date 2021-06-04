Сергей РЕБРОВ: «Благодарю болельщиков и Ференцварош. Мы добились успеха»

Наставник коротко прокомментировал свой уход из команды

  • 04.06.2021 15:24
  • 1789 просмотров
  • 5 комментариев
Сергей РЕБРОВ: «Благодарю болельщиков и Ференцварош. Мы добились успеха»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Наставник Сергей Ребров коротко прокомментировал свой уход из «Ференцвароша». Украинский тренер покидает команду после трех лет работы.

«Хочу поблагодарить руководство «Ференцвароша» и болельщиков, которые меня все это время поддерживали. Вместе мы добились успеха».

«Рад, что мне выпала возможность поработать в такой команде», - сказал Ребров.

«Ференцварош» за последние три года выиграл три чемпионства в Венгрии, а также вышел в групповой этап Лиги чемпионов.

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Источник — ФК Ференцварош

(9 голосов)

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Комментарии
    Burevesynik
    online
      Burevesynik, 04.06.2021 15:53
    -6
    повторилась история как с Динамо.
    Может с Ребровым что-то не так?
    Ссылка
    Ирина Волошкевич
    online
      Ирина Волошкевич, 04.06.2021 15:42
    0
    Ушел по согласию сторон? Или теперь кто-то кому-то должен 1 лимон не наших денег? Кто знает?
    Ссылка
    Евгений Давиденко
    online
      Евгений Давиденко, 04.06.2021 15:40
    +2
    Ось щас як стане тренером Олександрії..Ось тоді всі побаааачать..
    Ссылка
    Shara
      Shara, 04.06.2021 15:35
    +5
    Maslyaspor, 04.06.2021 15:30
    Коротше прийшов в команду заробив бабла для них , і виявився не потрібним . Якесь дибільне ставлення до людини яка зробила команду дійсно непоганого о , як по міркам Угорщини рівня.
    От добра добро не ищут. Пусть теперь попробуют повторить.
    Ссылка
    Maslyaspor
      Maslyaspor, 04.06.2021 15:30
    +6
    Коротше прийшов в команду заробив бабла для них , і виявився не потрібним . Якесь дибільне ставлення до людини яка зробила команду дійсно непоганого о , як по міркам Угорщини рівня.
    Ссылка
    Maslyaspor
      Maslyaspor, 04.06.2021 15:30
    +6
    Коротше прийшов в команду заробив бабла для них , і виявився не потрібним . Якесь дибільне ставлення до людини яка зробила команду дійсно непоганого о , як по міркам Угорщини рівня.
    Ссылка
    Shara
      Shara, 04.06.2021 15:35
    +5
    Maslyaspor, 04.06.2021 15:30
    Коротше прийшов в команду заробив бабла для них , і виявився не потрібним . Якесь дибільне ставлення до людини яка зробила команду дійсно непоганого о , як по міркам Угорщини рівня.
    От добра добро не ищут. Пусть теперь попробуют повторить.
    Ссылка
    Евгений Давиденко
    online
      Евгений Давиденко, 04.06.2021 15:40
    +2
    Ось щас як стане тренером Олександрії..Ось тоді всі побаааачать..
    Ссылка
    Ирина Волошкевич
    online
      Ирина Волошкевич, 04.06.2021 15:42
    0
    Ушел по согласию сторон? Или теперь кто-то кому-то должен 1 лимон не наших денег? Кто знает?
    Ссылка
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