Иван ГЕЦКО: «Похоже, наши нападающие приберегли голы на Евро»

Специалист – о минувших спаррингах сборной Украины

  • 04.06.2021 14:37
  • 145 просмотров
  • 2 комментария
Иван ГЕЦКО: «Похоже, наши нападающие приберегли голы на Евро»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Экс-форвард национальной сборной Украины Иван Гецко высказал свое мнение об игроках атакующего звена нашей главной команды, внесенных в заявку на финальную часть чемпионата Европы.

Накануне сборная Украины минимально обыграла команду Северной Ирландии (1:0) в товарищеском матче.

«К сожалению, главный тренер Андрей Шевченко был довольно ограничен в своем выборе. Вот и в последних спаррингах наши форварды не преуспели, не продемонстрировали желания сыграть через «не могу». Mожет, приберегли голы и рвение для решающих поединков еврофорума?

У каждого из внесенных в заявку нападающих есть свои сильные и слабые стороны. Поскольку среди них наиболее универсален Роман Яремчук, то поэтому именно он является основным. Убежден, ему очень хочется доказать, что он достоин защищать цвета более именитой команды, чем бельгийский «Гент» и успешная игра на Евро будет весомым козырем.

Все же, на мой взгляд, самый перспективный среди наших нападающих - Артем Довбик. У него отличная антропометрия, он быстр, нацелен на ворота, с неплохой техникой и сильным ударом. Однако у Довбика не все получается в игре на «втором этаже».

Впрочем, на мой взгляд, Андрей Шевченко будет использовать только одного нападающего, больше уповая на острые подключения в переднюю линию кого то из полузащитников», - сказал Гецко.

Напомним, что в стартовом матче финальной части чемпионата Европы сборная Украины 13 июня сыграет с Нидерландами.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Meta-ratings.com.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Dozor
    online
      Dozor, 04.06.2021 14:40
    0
    да, главное чтоб не на 2024
    Ссылка
    Face Control
      Face Control, 04.06.2021 14:39
    0
    Было бы хорошо.
    Ссылка
    Dozor
    online
      Dozor, 04.06.2021 14:40
    0
    да, главное чтоб не на 2024
    Ссылка
    Face Control
      Face Control, 04.06.2021 14:39
    0
    Было бы хорошо.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности