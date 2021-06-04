Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Не знаю, доволен ли Шевченко нашей игрой»

Вингер Андрей Ярмоленко доволен своим матчем за сборную Украины против Северной Ирландии, а также считает, что команда движется в правильном направлении.

«Отличное настроение, проделали хорошую работу. Мы много работали над тактикой и рады, что это не проходит зря. Движемся в правильном направлении и с хорошим настроением готовимся к Евро. Капитанская повязка обязывает давать советы молодым игрокам. Однако, независимо от этого, нужно всегда поддерживать друг друга, потому что мы команда. И нужно оставаться ею в любой ситуации - выиграем мы или уступаем».

«Не знаю, доволен тренер нашей игрой. Нужно дождаться разбора. Результат важен, поскольку мы давно не побеждали. Я думаю, что были и хорошие моменты, и плохие. Тренерский штаб укажет нам на ошибки, а мы постараемся в дальнейшем их не повторять. Поддержка болельщиков - это классно».

«Я уже и забыл, когда играл при болельщиках. Для меня это особые эмоции: как будто впервые начинаешь играть в футбол. Спасибо болельщикам, что пришли. Эта победа для них. Без них было бы трудно выиграть», - сказал Ярмоленко.