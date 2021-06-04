Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Не знаю, доволен ли Шевченко нашей игрой»

Хавбек доволен контрольным матчем сборной Украины

  • 04.06.2021 14:29
  • 648 просмотров
  • 1 комментарий
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Не знаю, доволен ли Шевченко нашей игрой»
© uaf.ua

Вингер Андрей Ярмоленко доволен своим матчем за сборную Украины против Северной Ирландии, а также считает, что команда движется в правильном направлении.

«Отличное настроение, проделали хорошую работу. Мы много работали над тактикой и рады, что это не проходит зря. Движемся в правильном направлении и с хорошим настроением готовимся к Евро. Капитанская повязка обязывает давать советы молодым игрокам. Однако, независимо от этого, нужно всегда поддерживать друг друга, потому что мы команда. И нужно оставаться ею в любой ситуации - выиграем мы или уступаем».

«Не знаю, доволен тренер нашей игрой. Нужно дождаться разбора. Результат важен, поскольку мы давно не побеждали. Я думаю, что были и хорошие моменты, и плохие. Тренерский штаб укажет нам на ошибки, а мы постараемся в дальнейшем их не повторять. Поддержка болельщиков - это классно».

«Я уже и забыл, когда играл при болельщиках. Для меня это особые эмоции: как будто впервые начинаешь играть в футбол. Спасибо болельщикам, что пришли. Эта победа для них. Без них было бы трудно выиграть», - сказал Ярмоленко.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Украинская ассоциация футбола

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    WhitePhoenix
    online
      WhitePhoenix, 04.06.2021 14:40
    +1
    Все добре - Андрiй ти вчора був одним з найкращих гравцiв матчу!
    Ссылка
    WhitePhoenix
    online
      WhitePhoenix, 04.06.2021 14:40
    +1
    Все добре - Андрiй ти вчора був одним з найкращих гравцiв матчу!
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности