РЫБКА: В Азербайджане одноклубники после молитвы съедали 8 лавашей с маслом

Известный голкипер – о выступлениях в «Сабаиле»

  • 04.06.2021 13:58
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РЫБКА: В Азербайджане одноклубники после молитвы съедали 8 лавашей с маслом
© Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Рыбка

Украинский вратарь Александр Рыбка высказался о периоде карьеры в азербайджанском «Сабаиле».

«Шикарный город Баку, команда тоже была интересная. Когда я пришел в команду, мы заняли третье место, пробились в еврокубки. Потом, правда, начались проблемы, урезали бюджет. После карантина были финансовые проблемы, но все равно, считаю, что провел там хорошее время, познакомился с интересными людьми.

Было дело. Запомнилось, что у местных игроков была традиция на заездах в пять утра сначала молиться, а потом завтракали, съедали восемь лавашей с маслом. Меня тоже пытались привлечь к этому делу», - сказал Рыбка.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

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