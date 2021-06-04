РЫБКА: В Азербайджане одноклубники после молитвы съедали 8 лавашей с маслом

Украинский вратарь Александр Рыбка высказался о периоде карьеры в азербайджанском «Сабаиле».
«Шикарный город Баку, команда тоже была интересная. Когда я пришел в команду, мы заняли третье место, пробились в еврокубки. Потом, правда, начались проблемы, урезали бюджет. После карантина были финансовые проблемы, но все равно, считаю, что провел там хорошее время, познакомился с интересными людьми.
Было дело. Запомнилось, что у местных игроков была традиция на заездах в пять утра сначала молиться, а потом завтракали, съедали восемь лавашей с маслом. Меня тоже пытались привлечь к этому делу», - сказал Рыбка.
Источник — Meta-ratings.com.ua
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