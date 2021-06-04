Николай МАТВИЕНКО: «Днепр, спасибо за поддержку»

25-летний защитник донецкого «Шахтера» и сборной Украины Николай Матвиенко поблагодарил днепровских болельщиков, которые пришли поддержать «сине-желтых» во время товарищеского матча против Северной Ирландии (1:0).

«Днепр, спасибо за поддержку», — написал Матвиенко после игры.

Матвиенко вышел на поле в стартовом составе сборной Украины и провел полный матч.