Шупо-Мотинг продлил контракт с Баварией

Мюнхенская «Бавария» сообщила о продлении контракта с нападающим Эриком Шупо-Мотингом.
32-летний нападающий из Конго будет игроком мюнхенского клуба до лета 2023 года. Нападающий пришел в команду в прошлое летнее трансферное окно из ПСЖ.
Отметим, что в минувшем сезоне Бундеслиги Шупо-Мотинг провел 22 матча и забил 3 мяча.
Ранее сообщалось, что «Барселона» может перехватить Вейналдума у «Баварии».
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Источник — ФК Бавария
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