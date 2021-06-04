Шупо-Мотинг продлил контракт с Баварией

Мюнхенская «Бавария» сообщила о продлении контракта с нападающим Эриком Шупо-Мотингом.

32-летний нападающий из Конго будет игроком мюнхенского клуба до лета 2023 года. Нападающий пришел в команду в прошлое летнее трансферное окно из ПСЖ.

Отметим, что в минувшем сезоне Бундеслиги Шупо-Мотинг провел 22 матча и забил 3 мяча.

Ранее сообщалось, что «Барселона» может перехватить Вейналдума у «Баварии».