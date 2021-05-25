Барселона может перехватить Вейналдума у Баварии

Голландский полузащитник Джорджиньо Вейналдум покинет «Ливерпуль» нынешним летом на правах свободного агента. Ранее сообщалось о том, что игрок в шаге от перехода в «Баварию».

Однако в последний момент перехватить Вейналдума у «Баварии» может «Барселона». Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По его информации, никакой договоренности между Вейналдумом и «Баварией» нет. Сам голландец хочет в «Барселону», с которой должен вскоре подписать контракт на три года – до лета 2024 года.

В нынешнем сезоне на счету 30-летнего голландского хавбека 3 гола в 51 матче за «Ливерпуль» во всех турнирах. Его трансферная стоимость оценивается в 30 миллионов евро.