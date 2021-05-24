Бавария близка к подписанию Вейналдума

Мюнхенская «Бавария» близка к подписанию полузащитника Джорджиньо Вейналдума. Он может перейти в мюнхенский клуб на правах свободного агента – его контракт с «Ливерпулем» истекает в конце июня.

«Бавария» предложила Вейналдуму контракт на три года – до лета 2024 года. Также прописана опция продления соглашения еще на год.

Ранее сообщалось о том, что на Вейналдума претендует миланский «Интер».

В нынешнем сезоне на счету 30-летнего голландского хавбека 3 гола в 51 матче за «Ливерпуль» во всех турнирах. Его трансферная стоимость оценивается в 30 миллионов евро.