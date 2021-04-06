Интер собирается подписать Вейналдума

«Интер» заинтересован в подписании полузащитника «Ливерпуля» Джорджиньо Вейналдума.
Нидерландский футболист, судя по всему, покинет английский клуб этим летом.
Отмечается, что миланская команда готова побороться за хавбека, на которого ранее также претендовали «Ювентус», «Барселона», «Челси» и ПСЖ.
Ранее сообщалось, что «Барселона» предложила 30-летнему игроку контракт сроком на три года с зарплатой 8 миллионов евро.
В этом сезоне Вейналдум сыграл за «Ливерпуль» 41 матч, забил 3 мяча и отдал 1 голевую передачу.
Источник — Calciomercato
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