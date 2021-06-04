Интер намерен подписать нападающего Селтика

23-летний форвард шотландского «Селтика» Одсонн Эдуард может перейти в миланский «Интер».
По данным источника, кроме чемпиона Италии на перспективного футболиста претендуют «Милан» и «Лестер».
Отметим, что в минувшем сезоне Эдуард провел 26 матчей в чемпионате Шотландии и забил 16 мячей при 8 ассистах.
Напомним, ранее Симоне Индзаги стал главным тренером «Интера».
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Источник — Calciomercato.it
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