Реал продлит контракт с Начо

Защитник Начо договорился с мадридским «Реалом» о продлении контракта. 31-летний испанец подпишет контракт на три года.

Руководство «сливочных» приняло такое решение, учитывая, что клуб в летнее трансферное окно могут покинуть Серхио Рамос и Рафаэль Варан.

В прошлом сезоне Ла Лиги Начо провел 24 матча и забил 1 мяч.

Ранее сообщалось, что Моуриньо мог вернуться в «Реал», но выбрал «Рому».