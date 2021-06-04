Реал продлит контракт с Начо

Защитник Начо договорился с мадридским «Реалом» о продлении контракта. 31-летний испанец подпишет контракт на три года.
Руководство «сливочных» приняло такое решение, учитывая, что клуб в летнее трансферное окно могут покинуть Серхио Рамос и Рафаэль Варан.
В прошлом сезоне Ла Лиги Начо провел 24 матча и забил 1 мяч.
Ранее сообщалось, что Моуриньо мог вернуться в «Реал», но выбрал «Рому».
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Источник — ABC
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