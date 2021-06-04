Сборная Украины отпраздновала 70-ю викторию на домашних аренах

На «Днепр-Арене» наша команда выиграла три матча с одним и тем же счетом - 1:0

  • 04.06.2021 11:40
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Сборная Украины отпраздновала 70-ю викторию на домашних аренах
© Getty Images/Global Images Ukraine

После четырех ничьих кряду сборная Украины наконец-то отпраздновала победу, которая стала для нашей команды 70-й на домашних аренах. 28 раз украинцы добивалась успеха в товарищеских встречах, 20 - в чемпионатах Европы, 17 - в чемпионатах мира, 4 - в Лиге наций и 1 - на международном турнире.

39 викторий сборная отпраздновала в Киеве (28 - на НСК «Олимпийский», 12 - на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского), 17 - во Львове (11 - на «Арене Львов», 6 - на стадионе «Украина»), 6 - в Харькове, 4 - в Одессе, 3 - в Днепре (на «Днепр-Арене», причем с одним и тем же счетом - 1:0) и 1 - в Запорожье. К победам национальную дружину приводили 11 тренеров. Чаще других Олег Блохин - 16 раз, Андрей Шевченко - 14, Михаил Фоменко - 13 и Йожеф Сабо - 10.

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Юрий Ляховецкий, Sport.ua

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