Ярмоленко обошел Шовковского по числу игр за сборную

31-летний полузащитник провел 93-й матч за национальную команду

  • 04.06.2021 11:25
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Ярмоленко обошел Шовковского по числу игр за сборную
© УАФ. Андрей Ярмоленко

Матч против Северной Ирландии стал 93-м для Андрея Ярмоленко в рядах сборной Украины. Обойдя Александра Шовковского, он занимает теперь шестую строчку в списке гвардейцев нашей национальной дружины. 34 раза Андрей выходил на поле в товарищеских встречах, 28 - в чемпионатах мира, 22 - в чемпионатах Европы, 7 - в Лиге наций и 2 - на международных турнирах.

Топ-10 гвардейцев сборной Украины

 

 

Всего

ЧМ

ЧЕ

ЛН

МТ

ТМ

1.

Анатолий ТИМОЩУК

144

45

28

-

8

63

2.

Андрей ШЕВЧЕНКО

111

45

29

-

1

36

3.

Руслан РОТАНЬ

100

30

16

-

5

49

4.

Олег ГУСЕВ

98

32

21

-

3

42

5.

Андрей ПЯТОВ

96

33

29

6

1

27

6.

Андрей ЯРМОЛЕНКО

93

28

22

7

2

34

7.

Александр ШОВКОВСКИЙ

92

32

25

-

7

28

8.

Евгений КОНОПЛЯНКА

86

19

23

5

2

37

9.

Сергей РЕБРОВ

75

28

18

-

4

25

10.

Андрей ВОРОНИН

74

21

21

-

2

30

ЧМ - чемпионат мира; ЧЕ - чемпионат Европы; ЛН - Лига наций; МТ - международный турнир; ТМ - товарищеский матч.

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Юрий Ляховецкий, Sport.ua

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