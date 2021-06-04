Ярмоленко обошел Шовковского по числу игр за сборную

Матч против Северной Ирландии стал 93-м для Андрея Ярмоленко в рядах сборной Украины. Обойдя Александра Шовковского, он занимает теперь шестую строчку в списке гвардейцев нашей национальной дружины. 34 раза Андрей выходил на поле в товарищеских встречах, 28 - в чемпионатах мира, 22 - в чемпионатах Европы, 7 - в Лиге наций и 2 - на международных турнирах.

Топ-10 гвардейцев сборной Украины

Всего ЧМ ЧЕ ЛН МТ ТМ 1. Анатолий ТИМОЩУК 144 45 28 - 8 63 2. Андрей ШЕВЧЕНКО 111 45 29 - 1 36 3. Руслан РОТАНЬ 100 30 16 - 5 49 4. Олег ГУСЕВ 98 32 21 - 3 42 5. Андрей ПЯТОВ 96 33 29 6 1 27 6. Андрей ЯРМОЛЕНКО 93 28 22 7 2 34 7. Александр ШОВКОВСКИЙ 92 32 25 - 7 28 8. Евгений КОНОПЛЯНКА 86 19 23 5 2 37 9. Сергей РЕБРОВ 75 28 18 - 4 25 10. Андрей ВОРОНИН 74 21 21 - 2 30

ЧМ - чемпионат мира; ЧЕ - чемпионат Европы; ЛН - Лига наций; МТ - международный турнир; ТМ - товарищеский матч.