Владимир ГОРИЛЫЙ: «Беседин не усилил игру Украины»

Бывший футболист сборной Украины Владимир Горилый подвел итоги победы украинской национальной команды над Северной Ирландией (1:0) в товарищеском матче.

— В матче со сборной Северной Ирландии сборная Украины вам понравилась?

— В первом тайме. После перерыва моменты наша команда создавала после того, как североирландцы раскрылись. Впрочем, я поставлю плюс для команды Андрея Шевченко прежде всего за то, что у футболистов горели глаза.

— Реализация моментов «сине-желтыми» по-прежнему оставляет желать лучшего.

— Да. И в этом плане показалось, что Беседин не усилил игру. Да, нападающий боролся, старался, но форварду нужно забивать. В прошлых матчах Довбик выглядел поинтереснее. Возможно, Артема выпустят в матче с Кипром. Такое количество моментов, которое было создано в прошедшем поединке, необходимо реализовывать, на Евро такой расточительности оппоненты не простят. Тем более, что не со всеми противниками придется играть первым номером.

— Основа сборной на Евро вырисовывается?

— Думаю, в первом тайме состав был приближен к таковому. Нужно только найти место для Зинченко и, может, для Цыганкова.

— Если команда не пропустила, значит, к обороне не должно быть претензий?

— Помарки были. Коля Матвиенко пару раз допустил промахи. Но, глобально, все прошло нормально. Такая линия обороны вполне имеет право на жизнь.