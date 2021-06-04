Вест Хэм близок к подписанию полузащитника Спартака

Алекс Крал может продолжить карьеру в английском клубе

  • 04.06.2021 09:36
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Вест Хэм близок к подписанию полузащитника Спартака
© Getty Images/Global Images Ukraine

Лондонский «Вест Хэм» серьезно продвинулся в переговорах о выкупе контракта 23-летнего чешского опорного полузащитника московского «Спартака» Алекса Крала. «Молотобойцы» предложат футболисту пятилетний контракт.

Ранее сообщалось, что частью сделки по Кралу может стать 31-летний украинский вингер «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко, но агент украинца решительно отверг подобный вариант развития событий.

Крал защищает цвета «Спартака» с сентября 2019 года после перехода из пражской «Славии» за €12 миллионов. В минувшем сезоне футболист провел за российскую команду 30 матчей во всех турнирах, где отдал 5 результативных передач.

Ориентировочная стоимость Крала составляет €10 миллионов. Контракт игрока со «Спартаком» рассчитан до лета 2024 года.

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Источник — Twitter

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