Артем ФРАНКОВ о победе Украины: «Вполне духоподъемная игра, но – товарняк»

Известный журналист Артем Франков высказался о победе сборной Украины над национальной командой Северной Ирландии (1:0) в контрольном матче.
«Завершилось напряженное ожидание на две темы: 1. Как наши ухитрятся не забить второй мяч; 2. Как наши все-таки ухитрятся пропустить и закончить 1:1 - в пятый раз в этом году.
С первым справились. Со вторым - нет. Порадовали, молодцы. С победой!
Жаль, до реванша за Евро-2016 не дотянули.
Если серьезно, то вполне духоподъемная игра. Но - товарняк», - написал Франков в Telegram.
Источник — Telegram
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