InStat: Караваев – лучший игрок матча Украины и Северной Ирландии

В тройку лучших игроков матча вошли Николай Матвиенко и Георгий Бущан

  • 04.06.2021 08:34
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InStat: Караваев – лучший игрок матча Украины и Северной Ирландии
© Getty Images/Global Images Ukraine

Самым полезным игроком контрольного поединка Украина — Северная Ирландия (1:0) по оценкам InStat стал защитник украинской сборной Александр Караваев.

В спарринге с британцами рейтинг эффективности его игры, InStat Index, составил 343 балла. В активе динамовца за 90 минут было 116 ТТД с браком 16%, он выиграл семь единоборств из 11-ти, совершил две удачные обводки, один отбор, три перехвата и семь подборов, записав в актив голевую передачу.

В тройку лучших игроков матча также вошли Николай Матвиенко (303 балла) и Георгий Бущан (298 баллов)

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Источник — zbirna.com

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