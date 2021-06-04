Перу
0 : 3
Колумбия
04.06.2021, FT

Колумбия уверенно разобралась с Перу в отборе на чемпионат мира

Перуанцы остаются аутсайдерами в группе

  • 04.06.2021 08:09
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Колумбия уверенно разобралась с Перу в отборе на чемпионат мира
© Getty Images/Global Images Ukraine

В матче квалификации чемпионата мира 2022 сборная Колумбии разгромила команду Перу. Встреча прошла на стадионе «Насьональ» в Лиме и завершилась со счетом 0:3 в пользу гостей.

Колумбия набрала 7 очков в 5 матчах и делит с Уругваем и Парагваем 4-6 места в таблице отборочного цикла. Перу с 1 очком находится на последней, 10-й позиции.

Квалификация ЧМ-2022

Перу — Колумбия — 0:3
Голы: Мина, 40, Урибе, 49, Диас, 55
Удаления: Трауко, 45 — Муньос, 59.

В других матчах Аргентина и Чили сыграли вничью.

Турнирная таблица

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Источник — Sport.ua

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