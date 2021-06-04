БУЩАН: «Выполнили то, о чем договаривались. Победы дают уверенность в себе»

Вратарь сборной Украины высказался о товарищеском матче с Северной Ирландией

  • 04.06.2021 07:31
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БУЩАН: «Выполнили то, о чем договаривались. Победы дают уверенность в себе»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Бущан

Голкипер сборной Украины Георгий Бущан прокомментировал победу над национальной командой Северной Ирландии (1:0) в контрольном матче.

«Хорошая атмосфера, хороший результат и игра в целом. Мы выполнили все, о чем договаривались. Наша команда была хорошо настроена. Контрольные матчи с хорошими соперникам и полезны и продуктивны. Подготовка еще идет. Дай Бог, подойдем к Евро-2020 во всеоружии. Любые победы дают уверенность в своих силах», - сказал Бущан.

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Источник — Украинская ассоциация футбола

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