Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Кто о Судакове судачил? Шикарно вписался в игру»

Известный в прошлом игрок сборной Украины Евгений Левченко прокомментировал победу над Северной Ирландией в товарищеском матче (1:0).

«Отличный спарринг нашей сборной. Создали множество моментов и столько же разбазарили. Очень по взрослому выглядят Забарный, Шапаренко, Зубков! И кто там о Судакове судачил?! Шикарно вписался в игру! Комплимент», - сказал Левченко.

Отметим, что Судаков и Забарный среди самых молодых игроков Евро-2020.