Александр РЫБКА: «Перед трансфером в Латвию меня звали во Львов»

Новый вратарь харьковского «Металлиста» Александр Рыбка признался, что мог вернуться в украинский чемпионат раньше, чем нынешним летом.

«Я обратился к президенту клуба, честно сказал, что хочется домой, в Украину. Расстались порядочно, без проблем, со мной там рассчитались. Кстати, когда ехал в «Лиепаю», был звонок из ФК «Львов», было предложение перейти в эту команду. Но почему-то не подкупило это предложение, тем более, я уже прилетел в Латвию на подписание контракта», - сказал Рыбка.