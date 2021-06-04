Уругвай и Парагвай сыграли вничью в отборе на ЧМ-2022

В матче квалификации чемпионата мира-2022 в Южной Америке сборные Уругвая и Парагвая на стадионе «Сентенарио» в Монтевидео сыграли вничью со счетом 0:0.

Уругвай и Парагвай после 5 туров имеют в активе по 7 очков и делят 4-5 места в таблице отборочного турнира. Лидером остается Бразилия, выигравшая все 4 матча и имеющая в активе 12 очков.

В следующем матче уругвайцы сыграют на выезде с Венесуэлой, а парагвайцы примут Бразилию. Обе встречи пройдут в ночь на 9 июня.