Уругвай и Парагвай сыграли вничью в отборе на ЧМ-2022

В матче квалификации чемпионата мира-2022 в Южной Америке сборные Уругвая и Парагвая на стадионе «Сентенарио» в Монтевидео сыграли вничью со счетом 0:0.
Уругвай и Парагвай после 5 туров имеют в активе по 7 очков и делят 4-5 места в таблице отборочного турнира. Лидером остается Бразилия, выигравшая все 4 матча и имеющая в активе 12 очков.
В следующем матче уругвайцы сыграют на выезде с Венесуэлой, а парагвайцы примут Бразилию. Обе встречи пройдут в ночь на 9 июня.
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Источник — Sport.ua
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