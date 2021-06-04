РЫБКА: «Шахтер предлагал контракт, но ушел после разговора с Луческу»

Известный вратарь вспомнил этап карьеры в донецком клубе

  • 04.06.2021 04:40
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РЫБКА: «Шахтер предлагал контракт, но ушел после разговора с Луческу»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Рыбка

Бывший голкипер сборной Украины и киевского «Динамо» Александр Рыбка, который трудоустроился в харьковском «Металлисте», подтвердил, что ранее «Шахтер» предлагал ему продлить контракт.

«Да, у меня еще год был контракта, но клуб предложил подписать еще на три года. Но в итоге принял решение уйти. Мирча Луческу меня приглашал в «Шахтер», и после разговора с ним, можно сказать, решил, что лучше уходить», - сказал Рыбка.

Напомним, что голкипер пропустил 2012-2013 годы из-за допинговой дисквалификации, когда выступал за донецкую команду.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

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