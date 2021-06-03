Александр РЫБКА: «Переговоры с Металлистом прошли без сучка и задоринки»

Известный вратарь – о подписании контракта с харьковским клубом

  • 03.06.2021 11:34
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Александр РЫБКА: «Переговоры с Металлистом прошли без сучка и задоринки»
© ФК Сабаил. Александр Рыбка

Вратарь Александр Рыбка, перешедший в «Металлист», объяснил, как происходил его переход в харьковский клуб.

«Мне позвонил главный тренер команды Александр Кучер и предложил перейти в харьковскую команду. Договорились очень быстро. Скажем так, переговоры прошли без сучка и задоринки. Хотя с семьей, конечно, было время обсудить предложение и принять решение. Потом еще поговорили с президентом клуба Евгением Красниковым и быстро все решили. Не буду скрывать, конечно, хотелось назад в Украину.

Подкупило предложение харьковчан и личная заинтересованность главного тренера. Тем более, что с Александром Кучером мы давно уже были знакомы и по донецкому «Шахтеру», и по сборной Украины. Нашел в интернете трансляцию матча с «Кривбассом», смотрел игру. Играть при такой поддержке, тем более после карантина, дорогого стоит», - сказал Рыбка.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

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