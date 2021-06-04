Аталанта хочет выкупить Ромеро у Ювентуса

«Аталанта» намерена выкупить у туринского «Ювентуса» защитника Кристиана Ромеро.

По данным источника, трансфер 23-летнего аргентинца обойдется в 16 миллионов евро. Еще два миллиона туринцы могут получить в качестве бонусов.

Прошлый сезон Ромеро провел в аренде в «Аталанта», сыграв в 31 матче Серии А. В активе защитника 2 гола и 3 результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Гасперини не станет покидать «Аталанту».