Симеоне продлит контракт с Атлетико на два года

На тренерском мостике «матрасников» изменений не будет

  • 04.06.2021 03:39
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Симеоне продлит контракт с Атлетико на два года
© Getty Images/Global Images Ukraine. Диего Симеоне

Мадридский «Атлетико» продлит контракт с главным тренером Диего Симеоне еще на два года.

По данным источника, стороны договорились пролонгировать действующий контракт, который истекает следующим летом.

Отметим, что в минувшем сезоне Ла Лиги «матрасники» стали чемпионами Испании, обойдя на два очка «Реал». Симеоне возглавляет клуб с 2011 года.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» предлагает «Атлетико» обмен Де Хеа на Облака.

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Источник — Calciomercato.it

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