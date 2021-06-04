Симеоне продлит контракт с Атлетико на два года

Мадридский «Атлетико» продлит контракт с главным тренером Диего Симеоне еще на два года.

По данным источника, стороны договорились пролонгировать действующий контракт, который истекает следующим летом.

Отметим, что в минувшем сезоне Ла Лиги «матрасники» стали чемпионами Испании, обойдя на два очка «Реал». Симеоне возглавляет клуб с 2011 года.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» предлагает «Атлетико» обмен Де Хеа на Облака.