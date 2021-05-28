Манчестер Юнайтед предлагает Атлетико обмен Де Хеа на Облака

Но согласятся ли «матрасники»?

  • 28.05.2021 07:24
  • 253 просмотра
  • 1 комментарий
Манчестер Юнайтед предлагает Атлетико обмен Де Хеа на Облака
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Манчестер Юнайтед» намерен подписать вратаря «Атлетико» Яна Облака.

Чтобы осуществить это подписание клуб готов отдать в Мадрид своего основного голкипера Давида Де Хеа.

Как сообщает английская пресса, в услугах Облака лично заинтересован тренер МЮ Уле Гуннар Сульшер.

Напомним, что Де Хеа играет за «Манчестер Юнайтед» с 2011 года, а до этого выступал за мадридский «Атлетико», воспитанником которого является. Контракт голкипера с «красными дьяволами» действует до 2023 года.

Ранее, в финале Лиги Европы с «Вильярреалом» (1:1 основное время, 10:11 — по пенальти) Де Хеа не совершил ни одного сейва и не реализовал решающий пенальти.

Облак защищает цвета «Атлетико» с 2014 года, куда перешел из «Бенфики». Контракт вратаря с клубом рассчитан до 2023 года.

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Источник — The Sun

(2 голоса)

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Комментарии
    Сергій Похила
    online
      Сергій Похила, 28.05.2021 07:38
    0
    Який сенс у такому обміні для Атлетіко? Віддати молодшого, сильнішого голкіпера в МЮ та взяти старшого, який не вміє брати пенальті?
    Ссылка
    Сергій Похила
    online
      Сергій Похила, 28.05.2021 07:38
    0
    Який сенс у такому обміні для Атлетіко? Віддати молодшого, сильнішого голкіпера в МЮ та взяти старшого, який не вміє брати пенальті?
    Ссылка
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