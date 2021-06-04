Виейра может возглавить Лилль

Бывший тренер «Ниццы» Патрик Виейра является одним из претендентов на пост главного тренера «Лилля».
Руководство «Лилля» считает приоритетным для себя вариантом пригласить в клуб Виейра на замену Кристофу Галтье, который ранее объявил о своем уходе.
Виейра ранее тренировал молодежную команду «Манчестер Сити», а также возглавлял «Нью-Йорк Сити» и «Ниццу».
«Лилль» в прошедшем сезоне выиграл чемпионат Франции, опередив ПСЖ на 1 очко в турнирной таблице.
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Источник — L'Equipe
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