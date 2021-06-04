Виейра может возглавить Лилль

Чемпион Франции получит нового наставника

  • 04.06.2021 01:58
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Виейра может возглавить Лилль
© Getty Images/Global Images Ukraine. Патрик Виейра

Бывший тренер «Ниццы» Патрик Виейра является одним из претендентов на пост главного тренера «Лилля».

Руководство «Лилля» считает приоритетным для себя вариантом пригласить в клуб Виейра на замену Кристофу Галтье, который ранее объявил о своем уходе.

Виейра ранее тренировал молодежную команду «Манчестер Сити», а также возглавлял «Нью-Йорк Сити» и «Ниццу».

«Лилль» в прошедшем сезоне выиграл чемпионат Франции, опередив ПСЖ на 1 очко в турнирной таблице.

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Источник — L'Equipe

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