Виейра может возглавить Лилль

Бывший тренер «Ниццы» Патрик Виейра является одним из претендентов на пост главного тренера «Лилля».

Руководство «Лилля» считает приоритетным для себя вариантом пригласить в клуб Виейра на замену Кристофу Галтье, который ранее объявил о своем уходе.

Виейра ранее тренировал молодежную команду «Манчестер Сити», а также возглавлял «Нью-Йорк Сити» и «Ниццу».

«Лилль» в прошедшем сезоне выиграл чемпионат Франции, опередив ПСЖ на 1 очко в турнирной таблице.