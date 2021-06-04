Бельгия
1 : 1
Греция
03.06.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Бельгия – Греция – 1:1. Торган Азар забил красиво. Видео голов и обзор игры

Смотрите видеообзор товарищеского матча в Брюсселе

  • 04.06.2021 00:38
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Бельгия – Греция – 1:1. Торган Азар забил красиво. Видео голов и обзор игры
© Getty Images/Global Images Ukraine

В Европе проходит серия товарищеских матчей накануне Евро-2020.

Бельгия не удержала перевес в игре с Грецией (1:1).

Товарищеские матчи

3 июня, Брюссель (Бельгия)

Бельгия  Греция  1:1

Голы: Торган Азар, 20 – Георгиос Цавелас, 66.

ГОЛ! 1:0. Торган Азар, 20 мин.

ГОЛ! 1:1. Георгиос Цавелас, 66 мин.

Видеообзор первого тайма.

Видеообзор второго тайма.

События матча
66' ГОЛ ! Мяч забил Гиоргиос Цавеллас (Греция).
20' ГОЛ ! Мяч забил Торган Азар (Бельгия).
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Источник — Sport.ua

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