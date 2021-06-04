Бельгия – Греция – 1:1. Торган Азар забил красиво. Видео голов и обзор игры

В Европе проходит серия товарищеских матчей накануне Евро-2020.
Бельгия не удержала перевес в игре с Грецией (1:1).
Товарищеские матчи
3 июня, Брюссель (Бельгия)
Бельгия – Греция – 1:1
Голы: Торган Азар, 20 – Георгиос Цавелас, 66.
ГОЛ! 1:0. Торган Азар, 20 мин.
ГОЛ! 1:1. Георгиос Цавелас, 66 мин.
Видеообзор первого тайма.
Видеообзор второго тайма.
События матча
|66'
|ГОЛ ! Мяч забил Гиоргиос Цавеллас (Греция).
|20'
|ГОЛ ! Мяч забил Торган Азар (Бельгия).
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.