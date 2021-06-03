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03.06.2021 21:45   ТВ-трансляция: 

Бельгия - Греция. Прогноз и анонс на товарищеский матч

Бельгийцы проведут проверку сил перед Евро-2020 в матче с неудачником отбора

  • 03.06.2021 07:26
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Бельгия - Греция. Прогноз и анонс на товарищеский матч
© Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 3 июня, в Брюсселе на поле Стадиона имени короля Бодуэна состоится товарищеский поединок, в котором сборная Бельгии померится силами с командой Греции.

Сборная Бельгии

Команда испанского тренера Роберто Мартинеса в нынешнем году уже провела три поединка. Это были встречи мартовского цикла евроквалификации чемпионата мира 2022 года, в которой бельгийцы играют в группе Е. В стартовом матче они на своем поле одержали победу со счетом 3:1 над Уэльсом, после чего в гостях разошлись миром с чехами – 1:1. Затем вновь дома сборная Бельгии разнесла буквально в пух и прах оборону белорусской дружины – 8:0.

В турнирной таблице своей отборочной группы бельгийцы занимают первое место, имея в активе 7 очков. Они опережают команды Чехии (4 пункта), Уэльса и Беларуси (по 3), а также Эстонии (0 очков).

Стоит вспомнить, что осенью 2020 года Бельгия убедительно выиграла группу 2 в дивизионе А розыгрыша Лиги наций УЕФА. В шести матчах она набрала 15 очков, что оказалось на пять больше, чем у Дании и Англии, которые расположились соответственно на второй и третьей итоговых позициях.

Сборная Греции

Подопечные нидерландца Джона Ван ’т Схипа в мартовских поединках отбора на чемпионат мира не смогли порадовать себя и своих поклонников победами. Проведя два матча в группе В, они довольствовались исключительно ничьими – по 1:1 вначале на выезде с Испанией, а затем дома с Грузией.

Как следствие, после начального этапа кампании греки в турнирной таблице группы расположились на третьей позиции. Впереди них находятся испанцы, у которых 7 очков, и шведы, имеющие 6 пунктов. Позади идут Грузия (1 пункт) и Косово (0 очков).

Между упомянутыми матчами отбора на мундиаль команда Греции провела домашний спарринг со сборной Гондураса, и одержала победу со счетом 2:1.

История встреч

Сборные провели между собой три товарищеских поединка и четыре официальных. Что до спаррингов, то в них соперники одержали по одной победе, а еще один раз разошлись миром.

Впервые же пути-дорожки соперников пересеклись в отборе на ЧМ-1986. В Греции была зафиксирована ничья 0:0, а в Бельгии победили хозяева –2:0. Их следующие официальные поединки состоялись в квалификации уже на ЧМ-2018. На этот раз в Бельгии имела место ничья 1:1, а в Греции успех сопутствовал гостям – 2:1.

Ориентировочные составы:

Сборная Бельгии: Куртуа, Алдервейрелд, Денайер, Вертонген, Кастань, Менье, Тилеманс, Дендокер, Шадли, Лукаку, Мертенс.

Сборная Греции: Влаходимос, Бакакис, Пападопулос, Цавеллас, Яннулис, Зека, Бакасетас, Бухалакис, Масурас, Павлидис, Фортунис.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что в этом матче победят хозяева, а потому нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 1.42 по линии Parimatch.

3 июня, четверг

Бельгия - Греция
Брюссель. Стадион имени короля Бодуєна. Начало – в 21:45
Прямая ТВ-трансляция – Футбол 2
Прогноз Sport.ua – 2:0

 

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Источник — Sport.ua

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