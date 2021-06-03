Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «Нужно было забивать больше»

Игрок сборной Украины – о победе над Северной Ирландией

  • 03.06.2021 23:58
  • 529 просмотров
  • 1 комментарий
Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «Нужно было забивать больше»
© УАФ. Руслан Малиновский (справа)

Полузащитник «Аталанты» и сборной Украины Руслан Малиновский прокомментировал победу над Северной Ирландией в товарищеском матче (1:0).
 
«Самое важно, что после серии неудачных результатов мы при хорошей поддержке трибун – спасибо Днепру – выиграли этот матч. Нужно было забивать больше, но я надеюсь, что забьем в следующих играх. Неплохая игра. Отрезками чуть лучше, отрезками чуть хуже. Но ничего, это товарищеский матч, хотя результат также был важен. Мы выиграли и будем готовиться к следующему матчу с Кипром. Начинается такой период, когда нужно хорошо поработать на тренировках и выкладываться на максимум, чтобы подойти к Евро в хорошей форме.
 
Думаю, что сегодня соперника нужно было встречать выше. При прессинге они делали длинные передачи, а наша оборона хорошо играла на подборе. В первом тайме у нас не было особых проблем. Во втором тайме у соперника было много фланговых передач в штрафную. Защитникам тяжело, потому что нельзя было фолить. Надо было отодвигать игру от своих ворот и забивать второй мяч. 
 
Какие задачи были от Шевченко? Он просил играть в свой футбол, использовать пространство, чтобы нападающие открывались в недодачу между линиями, между защитниками. Нужно было компактно сыграть в обороне, соперники имели несколько моментов после стандартов. Бущан хорошо сыграл в одном из моментов. Тренер настраивал на то, что дома нужно порадовать болельщиков победой.
 
После серии таких матчей этот выигрыш очень важен с эмоциональной точки зрения. Нужно было выиграть, через четыре дня уже следующая игра. Думаю, в Харькове тоже придут люди посмотреть, поболеть за сборную. Будет еще одна важная игра, нужно хорошо подготовиться», – сказал Малиновский.

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Источник — Футбол 1/2/3

(7 голосов)

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Комментарии
    Igor Avtoigor
    online
      Igor Avtoigor, 04.06.2021 00:07
    0
    Молодец правильно заметил, что соперника нужно встречать выше
    Ссылка
    Igor Avtoigor
    online
      Igor Avtoigor, 04.06.2021 00:07
    0
    Молодец правильно заметил, что соперника нужно встречать выше
    Ссылка
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