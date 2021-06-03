ШЕВЧЕНКО: «Нужно продолжать работать над реализацией моментов»

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал победу над Северной Ирландией в товарищеском матче (1:0).



«Для нашей уверенности это была очень важная игра. Даже если это товарищеские игры, то результат тоже важен. Ребята прониклись этим, было стремление и желание победить. Нужно продолжать работать над реализацией моментов. Во втором тайме команда немного подустала, где-то был брак. Но в целом мы провели неплохую игру.



Какой сценарий мы отрабатывали? Готовились к Северной Ирландии, а не к соперникам на Евро. Понимали, насколько эта команда играет вертикально. Было важно держать линию обороны и поменьше поднимать крайних защитников. Пытались искать вертикальные передачи между линиями с хорошими открываниями наших полузащитников. И уже после этого делать передачи за спины в свободные зоны. В первом тайме это неплохо получалось слева. Зубков несколько раз неплохо выбегал, Ярмоленко тоже. Полузащитники свои задачи выполнили.



Меня интересует целостность, как сегодня подготовлена команда. Рисунок игры и концовка матча – следствие нагрузок. Сейчас мы их уже практически убираем. Остался еще один спарринг, и после этого мы уезжаем в Румынию, будем готовиться», – сказал Шевченко.