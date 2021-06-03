Сборная Украины 11 матчей подряд не может забить больше одного мяча

Реализация хромает

  • 03.06.2021 23:05
  • 600 просмотров
  • 3 комментария
Сборная Украины 11 матчей подряд не может забить больше одного мяча
© УАФ

Сборная Украины с минимальным счетом обыграла команду Северной Ирландии в товарищеском матче (1:0).
 
Таким образом, команда Шевченко прервала свою безвыигрышную серию, которая составляла 6 матчей (без учета технического поражения Швейцарии).
 
К сожалению, продолжилась другая неприятная серия. Команда Шевченко вот уже 11 матчей не может забить больше одного гола. Последний раз наша сборная отличалась больше раза третьего сентября прошлого года во встрече против Швейцарии (2:1). 
 
С тех пор украинцы восемь раз забивали по одному мячу и трижды уходили с поля без результативных действий.

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Источник — Sport.ua

(6 голосов)

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Комментарии
    vladimirpa12
    online
      vladimirpa12, 03.06.2021 23:31
    +1
    А может еще нападающих поискать надо? Это все нападающие?
    Ссылка
    Олійник Володимир
    online
      Олійник Володимир, 03.06.2021 23:30
    +1
    Dalv, 03.06.2021 23:28
    Беседин на острие атаки!
    може ти вийдеш на остріє?
    Ссылка
    Dalv
    online
      Dalv, 03.06.2021 23:28
    -1
    Беседин на острие атаки!
    Ссылка
    vladimirpa12
    online
      vladimirpa12, 03.06.2021 23:31
    +1
    А может еще нападающих поискать надо? Это все нападающие?
    Ссылка
    Олійник Володимир
    online
      Олійник Володимир, 03.06.2021 23:30
    +1
    Dalv, 03.06.2021 23:28
    Беседин на острие атаки!
    може ти вийдеш на остріє?
    Ссылка
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