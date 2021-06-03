Сборная Украины 11 матчей подряд не может забить больше одного мяча

Сборная Украины с минимальным счетом обыграла команду Северной Ирландии в товарищеском матче (1:0).



Таким образом, команда Шевченко прервала свою безвыигрышную серию, которая составляла 6 матчей (без учета технического поражения Швейцарии).



К сожалению, продолжилась другая неприятная серия. Команда Шевченко вот уже 11 матчей не может забить больше одного гола. Последний раз наша сборная отличалась больше раза третьего сентября прошлого года во встрече против Швейцарии (2:1).



С тех пор украинцы восемь раз забивали по одному мячу и трижды уходили с поля без результативных действий.