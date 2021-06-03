Игорь СУРКИС: «Для Динамо не проблема сыграть матч за Суперкубок в Одессе»

Президент «бело-синих» хотел бы, чтобы встреча состоялась в Киеве, но Одесса его тоже устроит

  • 03.06.2021 21:06
  • 1555 просмотров
  • 3 комментария
Игорь СУРКИС: «Для Динамо не проблема сыграть матч за Суперкубок в Одессе»
© ФК Динамо. Игорь Суркис

Президент «Динамо» Игорь Суркис рассказал о потенциальном месте проведения Суперкубка. Матч состоится 24 июля либо в Киеве, либо в Одессе.
 
«Рассматривались два варианта - Одесса и Киев. Нас устраивают оба, но если рассуждать логически, то двум командам, которые базируются в Киеве, нет смысла ехать играть в другой город. Мое мнение - если поле НСК Олимпийский будет готово к матчу, то надо играть в столице. Но какое решение примут, такое и будет, для нас не проблема сыграть в Одессе», – сказал Суркис.

Ранее сообщалось, что встреча столичной команды с «Шахтером» точно состоится в Киеве, но позже УАФ удалила эту информации у себя на сайте.

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Источник — ФК Динамо Киев

(8 голосов)

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Комментарии
    Burevesynik
    online
      Burevesynik, 03.06.2021 22:05
    0
    bonv, 03.06.2021 21:14
    УАФ і логіка?
    дык...
    это несовместимо
    Ссылка
    -PhoeniX-
      -PhoeniX-, 03.06.2021 21:43
    +3
    Дело не в том, где клубы базируются. Дело в том, что такие матчи популяризируют футбол. В той же Одессе футбола такого уровня не видели несколько лет. А летом, в Одессе... Аншлаг обеспечен
    Ссылка
    bonv
      bonv, 03.06.2021 21:14
    0
    УАФ і логіка?
    Ссылка
    -PhoeniX-
      -PhoeniX-, 03.06.2021 21:43
    +3
    Дело не в том, где клубы базируются. Дело в том, что такие матчи популяризируют футбол. В той же Одессе футбола такого уровня не видели несколько лет. А летом, в Одессе... Аншлаг обеспечен
    Ссылка
    Burevesynik
    online
      Burevesynik, 03.06.2021 22:05
    0
    bonv, 03.06.2021 21:14
    УАФ і логіка?
    дык...
    это несовместимо
    Ссылка
    bonv
      bonv, 03.06.2021 21:14
    0
    УАФ і логіка?
    Ссылка
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