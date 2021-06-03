Игорь СУРКИС: «Для Динамо не проблема сыграть матч за Суперкубок в Одессе»

Президент «Динамо» Игорь Суркис рассказал о потенциальном месте проведения Суперкубка. Матч состоится 24 июля либо в Киеве, либо в Одессе.



«Рассматривались два варианта - Одесса и Киев. Нас устраивают оба, но если рассуждать логически, то двум командам, которые базируются в Киеве, нет смысла ехать играть в другой город. Мое мнение - если поле НСК Олимпийский будет готово к матчу, то надо играть в столице. Но какое решение примут, такое и будет, для нас не проблема сыграть в Одессе», – сказал Суркис.

Ранее сообщалось, что встреча столичной команды с «Шахтером» точно состоится в Киеве, но позже УАФ удалила эту информации у себя на сайте.