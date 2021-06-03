Не Киев? УАФ удалила информацию о месте проведения Суперкубка Украины

В четверг, 3 июня, в Днепре прошло заседание Исполкома УАФ, на котором были определены дата и место проведения Суперкубка Украины.

Примечательно, что изначально на сайте УАФ было указано, что матч состоится 24 июля в Киеве на НСК «Олимпийский», но затем упоминание о месте проведения матча было удалено. Дата осталась неизменной — 24 июля.

За Суперкубок Украины поборются киевское «Динамо» и донецкий «Шахтер».