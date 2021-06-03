Не Киев? УАФ удалила информацию о месте проведения Суперкубка Украины

Дата проведения поединка осталась неизменной — 24 июля

  • 03.06.2021 16:12
  • 1640 просмотров
  • 2 комментария
Не Киев? УАФ удалила информацию о месте проведения Суперкубка Украины
© УАФ

В четверг, 3 июня, в Днепре прошло заседание Исполкома УАФ, на котором были определены дата и место проведения Суперкубка Украины.

Примечательно, что изначально на сайте УАФ было указано, что матч состоится 24 июля в Киеве на НСК «Олимпийский», но затем упоминание о месте проведения матча было удалено. Дата осталась неизменной — 24 июля.

За Суперкубок Украины поборются киевское «Динамо» и донецкий «Шахтер».

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Источник — Украинская ассоциация футбола

(6 голосов)

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Комментарии
    UKRAINE FAN
    online
      UKRAINE FAN, 03.06.2021 17:32
    0
    Как всегда в Одессу это уже традиция!
    Ссылка
    DK1961
    online
      DK1961, 03.06.2021 16:21
    -4
    Место проведения - лужайка перед виллой лохметки в Лондоне. Судья Бакс, тьфу Вакс... Судья ВАР (и по наследству передаст это право правнукам) Монзуль
    Ссылка
    UKRAINE FAN
    online
      UKRAINE FAN, 03.06.2021 17:32
    0
    Как всегда в Одессу это уже традиция!
    Ссылка
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