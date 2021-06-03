ОФИЦИАЛЬНО. Определены место и дата проведения Суперкубка Украины

«Динамо» и «Шахтер» сыграют в Киеве

  • 03.06.2021 12:29
  • 1475 просмотров
  • 1 комментарий
ОФИЦИАЛЬНО. Определены место и дата проведения Суперкубка Украины
© uaf.ua

Официальный сайт УАФ сообщает, что было принято решение провести матч за Суперкубок Украины в Киеве на НСК Олимпийский.

Встреча состоится 24 июля.

«Динамо», которое в минувшем сезоне выиграло чемпионат, Кубок и Суперкубок, сыграет против «Шахтера», который занял в УПЛ 2-е место.

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Источник — Украинская ассоциация футбола

(5 голосов)

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Комментарии
    oppy
    online
      oppy, 03.06.2021 12:31
    0
    Почему не на нейтральном поле в Ковалёвке?
    Ссылка
    oppy
    online
      oppy, 03.06.2021 12:31
    0
    Почему не на нейтральном поле в Ковалёвке?
    Ссылка
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