ОФИЦИАЛЬНО. Определены место и дата проведения Суперкубка Украины

Официальный сайт УАФ сообщает, что было принято решение провести матч за Суперкубок Украины в Киеве на НСК Олимпийский.

Встреча состоится 24 июля.

«Динамо», которое в минувшем сезоне выиграло чемпионат, Кубок и Суперкубок, сыграет против «Шахтера», который занял в УПЛ 2-е место.