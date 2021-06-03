ОФИЦИАЛЬНО. Определены место и дата проведения Суперкубка Украины

Официальный сайт УАФ сообщает, что было принято решение провести матч за Суперкубок Украины в Киеве на НСК Олимпийский.
Встреча состоится 24 июля.
«Динамо», которое в минувшем сезоне выиграло чемпионат, Кубок и Суперкубок, сыграет против «Шахтера», который занял в УПЛ 2-е место.
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Источник — Украинская ассоциация футбола
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