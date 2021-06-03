А как же подготовка к Уимблдону? Осака снялась с турнира в Берлине

Вторая ракетка мира Наоми Осака снялась с травяного турнира WTA 500, который в середине июня пройдет в Берлине.



Сообщается, что японка уже прилетела в свою резиденцию в Лос-Анджелесе.



Ранее Осака снялась с Ролан Гаррос после скандала, связанного с отказом ходить на послематчевые пресс-конференции.